El serbio vuelve a triunfar en un Gran Slam tras superar las lesiones de codos que lo dejaron por fuera de combate durante meses.

En el transcurso del juego Novak Djokovic no tuvo ningún problema y en menos de media hora ya se imponía quedándose con el primer set. De igual forma lo hizo en el segundo set, pero en el tercero, Anderson subió el nivel y obligó el ‘tie-break’, aunque el serbio lo ganó sin complicaciones.

