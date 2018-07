Kerber rompió 4 veces el servicio de Serena, considerado como uno de los mejores del mundo, y sentenció su victoria, con rapidez, para convertirse en la primera jugadora alemana en ganar este torneo desde Steffi Graf en 1996.

Serena aspiraba a convertirse en la cuarta madre en ganar un título de Grand Slam desde que comenzó la Era Open, y la primera en hacerlo en Wimbledon, desde la australiana Evonne Goolagong, hace 38 años.

La menor de las Williams de 36 años, que dio a luz hace 10 meses a su primera hija Olympia, encajó la derrota, pero cruzó la red tras fallar el último punto para abrazar a Kerber, que antes había caído al suelo tapándose los ojos, y que luego corrió al palco para abrazarse a su entrenador y familiares.

The moment @AngeliqueKerber won #Wimbledon for the first time 🏆#TakeOnHistory pic.twitter.com/GsySRMNXaq

— Wimbledon (@Wimbledon) 14 de julio de 2018