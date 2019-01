Fue una noche perfecta para ‘Nole’. Sorprendió a Nadal en el primer set con un juego impecable, ganando el 100 % de sus primeros servicios, con 12 puntos ganadores y apenas tres errores no forzados, contra once del español.

En el segundo set, el número 1 del mundo sacó a relucir una contundencia letal: cometió un solo error no forzado en 40 minutos, tuvo 6 puntos en la red y los ganó, vio dos oportunidades de quiebre y no las desaprovechó, y selló el seset con tres ‘aces’ para el deleite del público australiano.

En el tercer set, Nadal fue a lo suyo, combativo como pocos buscó recuperarse y luchó cada pelota, pero Djokovic no le dio tregua y lo dominó en la emblemática cancha de Melbourne.

