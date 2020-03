green

“Este fin de semana no se jugaría la novena fecha, la Dimayor está a la espera del protocolo del Ministerio de Salud para eventos masivos y así oficializar la suspensión de la jornada”, apuntó el noticiero.

Los encuentros se habían programado de la siguiente manera:

Viernes 13 de marzo

7:40 p.m. – Millonarios vs. O. Caldas

Sábado 14 de marzo

2:00 p.m. – Chicó vs. Envigado

4:05 p.m. – Cúcuta vs. Cali

6:10 p.m. – A. Petrolera vs. Medellín

8:15 p.m. – Nacional vs. Tolima

Domingo 15 de marzo

4:05 p.m. – Pereira vs. Santa Fe

6:10 p.m. – Junior vs- Águilas

8:15 p.m. – América vs. Bucaramanga

Martes 17 de marzo

6:00 p.m. – Equidad vs. Chicó

8:05 p.m. – Pasto vs. Jaguares

La medida también se podría aplicar a los compromisos de la segunda división, pese a que hasta el momento el número de contagiados en Colombia no supera los 10 casos.