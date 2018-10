Iván Mejía se mostró en desacuerdo con varias de las actitudes del entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio, quien a pesar de firmar contrato como nuevo técnico de Paraguay, ha dicho que le gustaría dirigir a Colombia.

“Osorio, deje de promocionarse para ir a otro lado, trabaje con la selección paraguaya”, indicó inicialmente.

Luego, señaló que Osorio hace que su nombre suene gracias a los contactos que posee en los medios de comunicación: ‏“El grupete de amigos periodistas que tiene ahora menciona que él tiene posibilidades de ir al Aston Villa”.

“Osorio es una persona que tiene inestabilidad. No es un tipo serio mentalmente”, resaltó.

Además, le envió un mensaje directo: “Siempre voy de frente; Juan Carlos Osorio, usted no me llame. Quédese con su grupito de periodistas y cuénteles sus alineaciones a ellos, a mí no me interesan sus cosas”.

Las palabras de Mejía fueron replicadas en Twitter por el periodista Bruno Pont, integrante del programa radial que lo contactó.

