green

Su desaparición se registró el domingo 19 de mayo y su último texto en Facebook fue un mensaje compartido que pertenece a otro perfil, el de una persona identificada en la red social como Rafael Pérez Solorzano.

“Tan basura soy, que no logro hacer feliz a nadie”, dice la nota.

Junto a la publicación, sus seres queridos reaccionaron con palabras de apoyo para ella, como las siguientes: “Qué te pasa, no digas eso, negrita; no se han dado cuenta lo valiosa que eres; el que no está feliz contigo es porque no te valora; me haces muy feliz, prima favorita; basuras son esas personas que no ven qué tan valiosa eres”.

Asprilla se acababa de recuperar de una lesión de rodilla que la apartó de la Selección y actualmente se alistaba para la liga profesional colombiana con Orsomarso.

Acá, la publicación y algunas respuestas: