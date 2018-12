El jugador del Manchester United destacaba la necesidad de estudiar y de portarse bien, de no fumar ni beber. “Yo no tomaba, ni fumaba”, a lo que un niño respondía preguntándole por el caso de su compañero de selección, ¿Si no hay que beber ni fumar, qué pasa con Arturo Vidal?”

Las personas que estaban presentes en el lugar, y hasta el propio Alexis Sánchez, no dudaron en tomar con humor el apunte que había hecho el menor.

“Arturo ya es mayor”, respondió entre risas el futbolista, haciendo referencia a los diferentes sucesos relacionados con el pasado de Arturo Vidal donde incluso llegó a ser detenido por conducir ebrio.

Todo esto se pudo ver durante una transmisión en vivo que compartió Alexis Sánchez en su cuenta de Instagram.