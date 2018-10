Teddy se hizo viral porque ninguno de los 32 compañeros que invitó a su fiesta de cumpleaños asistió a la pizzería en la que se había planeado su celebración. La historia del niño tuvo un final feliz porque a su casa llegaron regalos de muchas partes de Estados Unidos y, entre otras muestras de afecto, el equipo Phoenix Suns de la NBA lo invitó a su partido ante Los Ángeles Lakers de este miércoles.

El niño asistió por primera vez a un partido de la NBA y fue atendido como lo merecía después de ser el protagonista de la historia más conmovedora de las redes sociales en los últimos días.

A Teddy le regalaron una camiseta personalizada del equipo, le permitieron conocer a varias de las estrellas de los Suns y le garantizaron una noche llena de felicidad y entretenimiento.

Estas son varias fotos y videos de la emotiva presencia de Teddy en la cancha de los Suns, en el que terminó siendo su primera asistencia a un partido de baloncesto profesional:

Did we mention it’s Teddy’s first NBA game!?! #ThisIsWhyWePlay x @nbacares pic.twitter.com/lNt6sXeTno

— Phoenix Suns (@Suns) October 25, 2018