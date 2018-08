Phelps había sido el dueño del récord de 100 metros en estilo mariposa durante 23 años en ese torneo, recuerda People. La marca la había impuesto cuando todavía no se había convertido en uno de los más grandes nadadores de la historia, pero ya para esa época daba muestras de lo prometedora que iba a ser su carrera.

El mítico nadador estadounidense, ganador de varias medallas de oro en diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos, había recorrido los 100 metros en estilo mariposa en un minuto, 10 segundos y 48 centésimas. Ahora, el pequeño Kent recorrió idéntico espacio en el mismo estilo en 1:09:38.

El fin de la hegemonía del ya veterano Phelps en el torneo infantil le ha dado la vuelta al mundo, ya que deja ver que, de seguir como va, Kent puede llegar a darle muchos triunfos a su país en el campo de la natación. Y es que justamente Phelps es el referente del pequeño, cuyo sueño era superar al maestro:

La noticia trascendió tanto que el propio medallista olímpico se tomó el trabajo de felicitar a su joven colega por el logro:

Big congrats to #clarkkent for smashing that meet record!!! Keep it up dude !!#dreambig

— Michael Phelps (@MichaelPhelps) 1 de agosto de 2018