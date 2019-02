Su nombre no fue emitido al aire, pero el de su agresor sí, se trata de Robert Edui Trujillo Ramírez, docente de educación física de un colegio de Tibabuyes, Bogotá, e instructor de la escuela de fútbol Tigres T&R, sujeto que accedió a la niña desde que está tenía 12 años y quien está preso desde el 13 de septiembre de 2018 por petición del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía.

La jugadora dijo haber estado 6 meses en la Selección Bogotá y relató que el hombre, actualmente con 50 años de edad, la sometía principalmente en el colegio: “Nadie se daba cuenta, me mandaba por algo al salón deportivo para que los niños no sospecharan y me decía que lo esperara ahí. Si yo no iba, se ponía bravo. Era cuando él quería, más que todo cuando yo iba en sudadera”.

Y explicó el motivo que la llevó a estar callada durante tanto tiempo: “Él me amenazaba, me decía que si yo contaba algo, la palabra de él iba a ser más importante. Yo confiaba mucho en él y me daba miedo que las personas se enteraran porque mi vida futbolísticamente se iba a acabar”

Sin embargo, aclaró que posteriormente, en la escuela de fútbol, a donde asistía en las tardes, el profesor cambiaba con ella y la trataba mal.

También dijo que la controlaba a través de su teléfono: “Cuando estaba en la casa con la esposa, en ese momento no me escribía, pero en el colegio sí. Me decía que le mandara videos y él también me mandaba”.

La pequeña, quien se definió como volante creativa y admiradora de Yoreli Rincón y de Falcao García, agregó que el profesor “era confianzudo con otras niñas; las tocaba y molestaba”.

Finalmente, expresó que la única ayuda que recibió de otros docentes fue un escueto consejo: “Haga algo y cuéntele a sus papás para que la salven”, razón por la que entregó el celular a sus padres con todas las pruebas que sirvieron para la captura del abusador, al que le deseó “que nunca salga”.

En video, el testimonio completo: