Luego de su regreso al Santos FC, en donde fue presentado como el heredero de ‘O Rey’ Pelé, Neymar Jr. comenzó a mostrar signos evidentes de recuperación y ya sorprende a los seguidores del fútbol con actuaciones destacadas.

Y es que no ha pasado un mes desde su llegada al club brasileño donde alguna vez brilló y ya demuestra por qué es considerado uno de los mejores del mundo. De hecho, su actuación más reciente dejó a todos asombrados con un gol olímpico durante un encuentro contra el Internacional de Limeira.

(Vea también: A Millonarios se le armó problemón con el goleador de la Sub-20: “Sigue sin contestar”)

Después del partido, Neymar compartió algunos detalles sobre su condición física y las expectativas de ser convocado para representar a Brasil en los próximos encuentros contra Colombia y Argentina, correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

“Voy partido a partido, me voy preparando cada vez más, sintiéndome cada vez mejor físicamente. Aunque obviamente, no volveré a tener 19 años, lo extraño mucho, pero me siento cada vez mejor y más relajado en el campo“, confesó Neymar en una entrevista con Caze TV.

Además, el delantero habló sobre la posibilidad de unirse nuevamente al equipo nacional, es decir, un llamado directo a Dorival Júnior, técnico de la selección de mayores de Brasil.

“Defender los colores de mi país siempre ha sido un gran honor para mí. Siempre he dado el 100 % por la selección brasileña, y es un lugar donde me gusta estar”.

Lee También

Cabe recordar que Neymar no ha juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, debido a una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas casi un año.

Tras su recuperación y retorno a Brasil, su posible convocatoria parece estar más cerca que nunca. Si el técnico Dorival Júnior decide llamarlo, su regreso se daría contra la Selección Colombia en un partido clave en Brasilia, programado para el 20 de marzo.

“Me gusta representar a Brasil y al pueblo brasileño. Si tuviera la oportunidad de volver a la selección brasileña nuevamente, estaría muy feliz”, precisó.

Según reportes de medios locales, la lista oficial de convocados de Dorival Júnior se espera para el próximo viernes 7 de marzo, instante crítico para definir la participación de Neymar en el juego contra Colombia si es seleccionado

Según Pedro Caixinha, entrenador del Santos: “Neymar ya ha superado los números que tuvo en su anterior equipo, por lo que esperamos que siga teniendo más influencia en el juego del equipo y esté en plenitud de condiciones para el inicio del Brasileirão, después de la doble fecha de eliminatorias”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.