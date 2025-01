Al Hilal anunció en la noche de este lunes, 27 de enero, la rescisión del contrato de Neymar, lo que parece abrir la puerta a su regreso al fútbol brasileño.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.

Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025