Nelson Ramos es uno de los arqueros que más recuerdan los hinchas de Millonarios por conformar aquel plantel que logró títulos entre 2011 y 2012 luego de largos años de sequía.

Justamente, el exfutbolista recordó su carrera en Pulzo Deportes y contó que estuvo cerca de llegar al fútbol de Inglaterra, gracias a ese nivel que le permitió entrar en algunas convocatorias de la Selección Colombia e, incluso, participar en la Copa América 2011.

Para el payanés siempre fue un sueño jugar en el exterior y estuvo cerca de cumplirlo en Inglaterra, ya que ojeadores del Sunderland lo estaban siguiendo de cerca.

No obstante, el objetivo se nubló debido a una lesión que sufrió estando en el radar de la ‘Tricolor’; hecho que obligó a los reclutadores a terminar con el proceso.

“Siempre mi sueño era jugar en Europa, en el Manchester United. Algo que de pronto la gente no se enteró, cuando yo estaba en Selección Colombia, cuando estuve ahí, me iban a ver del Sunderland, de Inglaterra, pero desafortunadamente llegó la lesión”, dijo.

Y añadió: “Iban a ir unos ojeadores a España a ver ese partido, ese día perdimos por otras cosas… Por ahí me dicen: ‘¿Qué hubiera pasado si hubiera ido?’. No sabemos, pero iban a ir unas personas y ahí se me acabaron los sueños de jugar en el exterior y seguir en la Selección Colombia”.