Para los amantes del baloncesto se ha podido evidenciar cómo esta pequeña acción de lanzar un balón a una distancia lejana del aro ha cambiado la historia.

Desde 1979 que fue la primera vez que se creó esta regla el juego cambió completamente, hasta tal punto de que ningún jugador se puede llamar así si no lanza un triple.

Este es el top 5 de los jugadores con más triples en la NBA, con estadísticas y números que permiten comparar un jugador con otro. En esta información no solo se verán resultados de la temporada regular, sino también partidos más importantes, récords, etc.

Kyle Korver con un total de 2.450 triples.

Kyle ha sido un jugador muy poco recordado entre el gremio de la fanaticada, pero eso no significa que no sea incluido en esta lista. El actual retirado de la NBA participó en un All Star Game gracias a la cantidad de triples acertados.

El porcentaje de aciertos de este jugador es digno de admirar, 42,9 % de posibilidad de acierto de triples en 1.232 partidos que jugó, anotando en estos un total de 2.450 triples. En tres partidos a lo largo de su trayectoria rompió el récord de anotar en un mismo partido ocho triples.

Reggie Miller, con un total de 2.560 triples

Uno de los veteranos más famosos de la NBA se encuentra en el top 4 de esta lista, y es que desde el año 1987, Miller no ha hecho sino acertar todo triple que lanzaba. Su porcentaje de aciertos de triples era de 39,5 %. Es un poco más bajo que el del puesto número cinco, pero en 1.389 partidos que jugó anotó una cantidad de 2.560 puntos. Fueron dos los partidos que logró pasar la cantidad de siete triples.

James Harden, con un total de 2.675 triples

Entrando al top 3 tenemos al zurdo Harden, quien se ha convertido en una sensación de la línea de tres. Quien en solo dos temporadas fue capaz de acertar 4,8 triples por partido, su probabilidad deja una competencia muy difícil para los demás tripleros. Uno de sus récords personales es de anotar en un mismo partido 10 triples.

Ray Allen, con un total de 2.973 triples

“La famosa leyenda del triple” es como lo apodan los fanáticos del baloncesto, la historia de este jugador es digna de escribir un libro. En solamente 1.300 partidos anotó un total de 2.973 triples, no había existido nadie que hiciera eso en la NBA hasta que llegó Allen. Es que la probabilidad de que acertara un triple era de más de 80 %. En catorce años de trayectoria, Ray Allen anotó el 40 % de todos los triples que lanzó, es una locura.

Stephen Curry, con un total de 3.264 triples

El título que ha sido asignado para este jugador es el de “el mejor tirador de la historia”. Curry ha sido un pilar fundamental para este deporte, ya que ha logrado hacer lo que nunca antes nadie había hecho. Si no fuera por él, los equipos de la NBA no apoyarían tanto que un jugador lanzara triples sin importar su posición. Desde que comenzó su carrera, Stephen Curry ha lanzado al rededor de más 7.200 triples, y ha tenido un porcentaje de 42,7 de aciertos. Aparte de esto, Curry tiene el récord de haber anotado 13 triples en un mismo partido.