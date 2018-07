De haber aguantado un poco más, el colombiano no se habría visto afectado, sin embargo él mismo aseguró que “tenía las 2 ruedas rotas y no podía seguir de ese modo”.

No obstante, el colombiano se mostró “consolado” por el percance de su mayor competencia Chris Froome, en declaraciones citadas por EFE, pues el británico perdió 51 segundos tras sufrir una caída que lo dejó por fuera de la vía.

A su llegada a la meta, Nairo explicó que se pinchó con un bordillo en los últimos kilómetros y que por ahora no queda más que “seguir adelante y tratar de recuperar el tiempo perdido hoy”.

#TDF2018 @NairoQuinCo en línea de meta: "He pillado un bordillo a poco de los últimos tres kilómetros, tenía las dos ruedas rotas y no podía seguir de ese modo. Así son las cosas; no nos queda otra que seguir hacia adelante". pic.twitter.com/IrJvMQYvEm

— Movistar Team (@Movistar_Team) July 7, 2018