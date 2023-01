Una vez se confirmó que Nairo Quintana no abandonaba el ciclismo profesional, no se hicieron esperar las reacciones de fanáticos, periodistas y hasta la familia del boyacense.

Luis Quintana, padre del ciclista, habló en Caracol Radio y dijo que a él le hubiera gustado que su hijo se retirara del deporte para pasar más tiempo con su familia.

Este es un fragmento de lo dicho por Nairo Quintana:

"Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad", Nairo Quintana ciclista colombiano

“Para mí, era mejor que no siguiera, pero sus deseos son esos y nadie se los puede quitar. Nunca he tenido el tiempo de compartir con él. A mi hijo lo he perdido por el deporte”, confesó el hombre en esa emisora.