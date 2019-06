A pesar de las diferencias, el boyacense y el ibérico están entrenando juntos por estos días en territorio galo. Quintana y Landa analizaron este martes las subidas más largas y las altitudes máximas que van a tener las últimas fracciones en los Alpes, informó el Movistar Team en su cuenta oficial de Twitter.

⛰️🔍 @NairoQuinCo and @MikelLandaMeana are currently inspecting the Alpine routes -stages 18, 19 & 20- of next month's @LeTour #TDF2019 💪 #RodamosJuntos 💙 #MyCanyon pic.twitter.com/uZk24Tq8wJ

