Quintana atacó a 3 kilómetros de la cima y se llevó la etapa con 46 segundos de ventaja sobre el belga Tiesj Benoot (Team Sunweb) y 56 sobre el francés Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), segundo y tercero, respectivamente.

La carrera finalizó este sábado en lugar del domingo, como estaba previsto en el cronograma, debido a que el último día se esperaba a mucha gente en la meta, lo que podía propagar fácilmente el COVID-19.

Con esta victoria en la París-Niza, el boyacense sumó su tercer triunfo de etapa en lo que va corrido de la temporada 2020, donde además ha conseguido dos títulos ( Tour La Provence y Tour de los Alpes Marítimos).

El ganador de la prueba fue el alemán Maximilian Schachmann (Bora), quien conquistó la última competencia ciclista para el pelotón internacional antes de una pausa indefinida por la pandemia del coronavirus.

Sergio Higuita, por su parte, terminó la fracción en la cuarto posición y aseguró el tercer lugar del podio de la competencia. De igual manera, el corredor antioqueño del EF Education se quedó con la clasificación de los jóvenes.

Clasificaciones:

Etapa:

1. Nairo Quintana 4 h 27 min 01 s

2. Tiesj Benoot a 46 s

3. Thibaut Pinot a 56 s

4. Sergio Higuita m.t.

5. Vincenzo Nibali m.t.

6. Maximilian Schachmann a 1 min 58 s

7. Guillaume Martin a 1 min 19 s

8. Tanel Kangert a 1 min 22 s

9. Romain Bardet a 1 min 32 s

10. Rudy Molard m.t.

General:

1. Maximilian Schachmann 27 h 14 min 23 s

2. Tiesj Benoot a 18 s

3. Sergio Higuita a 59 s

4. Vincenzo Nibali a 1 kin 16 s

5. Thibaut Pinot a 1 min 24 s

6. Nairo Quintana 1 min 30 s

🏁 L’étape pour 🇨🇴@NairoQuinCo, le général pour 🇩🇪@MaxSchachmann ! 🏆

🏁 Stage 7 for 🇨🇴@NairoQuinCo, the GC for 🇩🇪@MaxSchachmann ! 🏆#ParisNice pic.twitter.com/HaNejfxHiH

— Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2020