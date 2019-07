green

“Análisis de la fracción. El pequeño Q [Nairo Quintana] debería recibir una gran paliza por su egocentrismo, mientras que hay pulgares arriba para el Movistar y sus tácticas de equipo. 7 de sus chicos siguieron el plan. Solo uno no hizo caso”, manifestó el excorredor en su cuenta oficial de Twitter, refiriéndose al boyacense.

Quick analyses of stage 15. Little Q should get a huge spanking for his ego trip today while there are thumps up to Movistar for the team tactics. 7 out of 8 guys follow the plan https://t.co/CgYPOa0jTE — Michael Rasmussen (@MRasmussen1974) July 21, 2019

“Gran ataque de la escuadra telefónica y Míkel Landa, pero el pequeño Q mostró muy poca lealtad y clase hoy, ya que tiró muy bien mientras estaba sentado en el grupo de persecución y no cuando el español lo alcanzó. Supongo que esos dos no comparten habitación de hotel en el Tour”, concluyó el expedalista.

Great attack from @Movistar_Team and @MikelLandaMeana. Little Q showed very little loyalty and class today by pulling while sitting in the chase group and not pulling when Landa caught him. Guess those two aren’t sharing hotelroom in the tour. — Michael Rasmussen (@MRasmussen1974) July 21, 2019

Cabe recordar que el danés fue expulsado del Tour de Francia en la edición del año 2007 por no presentarse a los controles antidoping, cuando era líder de la carrera. Unos años después, Rasmussen aceptó que se dopó durante 12 años (1998-2010).

Con respecto a lo que paso en la jornada de este domingo 21 de julio, Landa afirmó que fue una lástima que Nairo no lo haya podido ayudar un poco más: “Un par de kilómetros de relevo no me habrían venido nada mal”, dijo el ciclista vasco.

Por último, Quintana aseguró que el objetivo de la etapa era contribuirle en lo que más fuera al ciclista español: “No nos hemos quedado sin hacer nada. Hicimos una gran estrategia de equipo para Mikel. Todos los compañeros lo hicimos”.