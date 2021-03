En la nómina de ‘escarabajos’ se destacan hombres como Nairo Quintana, que se alista para el Tour; Egan Bernal, que se prepara para el Giro; y figuras de la talla de Sergio Andrés Higuita y Daniel Felipe Martínez.

Además, entre los embaladores, Colombia tendrá presencia importante con Álvaro Hodeg y Fernando Gaviria, que también asistirá al Giro de Italia.

Otros ‘cafeteros’ anunciados para la competencia son Daniel Muñoz, del Androni, y Miguel Eduardo Flórez, del Arkea y quien viene saliendo de una lesión de fémur.

Por su parte, el pelotón internacional contará con estrellas de la talla del esloveno Tadej Pogacar (UAE), el inglés Simon Yates (BikeExchange), el galés Geraint Thomas (Ineos), el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin), el belga Wout Van Aert (Jumbo), el danés Jakob Fuglsang (Astana), el español Míkel Landa (Bahrain), los franceses Julian Alaphillipe (Deceuninck) y Thibaut Pinot (groupama), el eslovaco Peter Sagan (Bora), el australiano Caleb Ewan (Lotto) y los locales Vincezo Nibali (Trek), Elia Viviani (Cofidis) y Filippo Ganna (Ineos).

La Tirreno-Adriático 2021 tendrá 2 etapas planas, 4 jornadas de montaña y una contrarreloj de 11 kilómetros en el final.

Acá, los dorsales asignados para cada pedalista ‘cafetero’:

Equipos participantes:

👉Ecco le squadre che parteciperanno alla #TirrenoAdriatico @eolo_it! Qual è la tua squadra preferita? | 👉 Here are the teams of the 2021 #TirrenoAdriatico EOLO! What’s your favourite team? pic.twitter.com/sl4sc02onj

— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) February 10, 2021