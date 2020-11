Nairo Quintana, quien se encuentra actualmente en proceso de recuperación luego de haberse operado de las dos rodillas, aseguró que tendrá que prepararse muy bien para afrontar las fracciones al reloj, ya que serán fundamentales para definir la clasificación general de la carrera.

El corredor boyacense (Arkéa Samsic), igualmente, manifestó que buscará estar al 100 % físicamente para pelear por el título del Tour de Francia, que se disputará del 26 de junio al 18 de julio del próximo año.

Aunque la competencia no tendrá tanta montaña como en otras ediciones, Quintana indicó que también serán importantes las llegadas en alto, principalmente la etapa con el doble ascenso al Mont Ventoux.

Nairo Quintana: « Les deux chronos et les arrivées au sommet seront prépondérants pour le général » https://t.co/KMBICvkYQf 🇫🇷 et en 🇪🇸 #Tousensemble pic.twitter.com/9fajbwtMtx

En total, el Tour 2021 contará con seis etapas de montaña, nueve llanas, cuatro accidentadas y dos contrarreloj individuales. De igual manera, la fracción más extensa será la número 13, la cual tendrá un recorrido de 220 km entre Nimes y Carcasona.

🤩 Here is the official #TDF2021 route!

🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2021 ! pic.twitter.com/MEoDFc2ph2

