“No se puede hacer más. No voy a ponerme a llorar. Cuando no es, no es. No estaba bien. Mañana es otro día, cualquier cosa puede pasar. Mientras haya cuerpo se intentará”, afirmó el colombiano en una entrevista para ESPN.

“Hay que pensar en qué es lo que está pasando. Se sufre hasta donde se puede y ya cuando el cuerpo no da más, pues no se puede hacer nada”, añadió el corredor del Movistar Team, después de finalizada la fracción.

Con respecto a las posibilidades de pelear por el podio y el título de la ronda ibérica, Nairo Quintana fue claro y manifestó que todavía queda carrera y que todo puede pasar en la tercera semana.

“Voy a seguir intentándolo, todavía estoy en carrera y no hay que perder la esperanza. No obstante, hay que ser realistas, la verdad el cansancio llega y cuando eso pasa, lo que hay que hacer es descansar y recuperar”, concluyó Quintana.

Este lunes 8 de septiembre se llevará a cabo la decimosexta fracción de la Vuelta entre Pravia y el alto de la Cubilla, con un recorrido de 144,4 kilómetros. La jornada contará con tres puertos de montaña y terminará en alto.

Acá, las declaraciones de Nairo: