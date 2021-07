Nairo Quintana lanzó su nueva tienda en el sur de Bogotá y compartiendo con periodistas y aficionados mostró dos facetas que poco se le ven: la de mamagallista y enamorado.

Al ciclista boyacense le preguntaron por la importancia de su esposa Yeimi Hernández, quien ha estado al frente de esta nueva empresa, aunque a él se le iba olvidando la pregunta.

“Menos mal me acordaron porque o sino después tengo problemas”, dijo antes de recordar una historia que provocó muchas risas entre los asistentes al evento.

Nairo Quintana bromeó con su esposa Yeimi Hernández

“Les voy a contar una anécdota. Ella se va a sentir nuevamente mal y esta noche voy a volver a tener problemas, pero tengo que contarlo porque me pasa”, fue lo primero que dijo el ciclista boyacense junto a su esposa.

Una vez, ellos se fueron para un concierto de Franco de Vita y Nairo quería dedicarle la canción ‘Te amo’, pero el cantante se equivocó y terminó dedicándole ‘Soy el buen perdedor’.

“Lo tenía tan cansado que yo creo que pensó ‘le voy a cantar la canción a este güev’… dijo, ‘no sé por qué, pero él le mandó a cantar a su esposa El buen perdedor’. Yo pensaba quedar bien, pero terminé durmiendo casi que con los perros“, dijo entre risas Nairo, quien estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio recientemente.

Además, Nairo bromeó porque Yeimi Hernández es la que se encarga de las finanzas del hogar y de la empresa, así que él está bien subordinado en el hogar.

“Ella es la que me da la plata para las onces, me dice en qué gastar o no, lleva bien la contabilidad y da tranquilidad ver el equilibrio de la empresa”, expresó riéndose otra vez.

Nairo Quintana, muy enamorado de su esposa ¿Cuánto llevan?

Su relación inició cuando ellos eran adolescentes y ya completaron 12 años juntos. Ambos boyacenses y de familias humildes, Nairo no oculta sus sentimientos y sonríe hablando de ella: “Estoy muy enamorado la verdad. Todo el tiempo parecemos novios“.

Sin embargo, el ciclista la llamó “heroína” de su vida y hace una confesión: “Aguantarme a mí no es fácil, pero así me conoció y así me querió“, un guiño a la palabra mal usada por el presidente Iván Duque hace unos meses.

Además, Nairo señaló que su esposa es fundamental porque se encarga de todo lo relacionado con este nuevo establecimiento comercial y más temas empresariales.

“Yo le pedí que estudiara algo de números, pero ella decidió estudiar sistemas. Cuando vio que me nos rendía en bicicleta ahí ya se metió en algo de números. Ella está en todo la parte contable de la empresa con un grupo de trabajo que la apoya. Esa parte de nosotros los deportistas, pagar impuestos y no meternos en problemas, ella es la responsable”, explicó Nairo Quintana.

Las imágenes de este evento fueron compartidas por AS, quien grabó todo lo que dijo el boyacense sobre su pareja Yeimi Hernández.