“Iremos al Tour de Francia a optar a la victoria, ese es el gran objetivo, pero no es fácil, estamos en una década de dominio de Chris Froome y el Sky. Programaremos la temporada para que Nairo Quintana acuda en las mejores condiciones“, señaló Unzué en declaraciones destacadas por la agencia Efe.

Y agregó que “si Nairo recupera su ritmo habitual, confío plenamente en él. Este año no ha estado en su mejor rendimiento y le ha costado marcar diferencia donde antes lo hacía, en la montaña. Será nuestro líder en el Tour”; también irá a la Vuelta a España.

Sobre Mikel Landa, otro de los jefes de filas, apuntó que hará el doblete Giro-Tour: “Lleva tiempo demostrando un gran nivel, pero en momento clave no ha tenido suerte, ha sufrido contratiempos, caídas que le han impedido recuperarse y demostrar lo que lleva dentro. El Giro de Italia es su carrera, allí es donde ha demostrado lo mejor de unas condiciones indudables”.

Respecto a Alejandro Valverde, no dejó claro si comandará al equipo en la Vuelta, pero afirmó que acompañará a Landa en el Giro y a Quintana en Tour.

“Alejandro tiene 38 años pero sigue demostrando un gran nivel y ahí está su título mundial. Será un candidato al triunfo allá donde compita. En primavera estará en las clásicas habituales, Flecha Valona, Lieja y hará el Tour de Flandes”, finalizó.

📆🚴‍♂️ The choices have been made. This is how next season will look like, in terms of Grand Tours, for @alejanvalverde, @NairoQuinCo and @MikelLandaMeana!

🇪🇸🇫🇷🇮🇹 La decisión está tomada: así se repartirán sus Grandes Vueltas tres de los principales nombres de #MovistarTeam2019. pic.twitter.com/AkWaVWyH6E

— Movistar Team (@Movistar_Team) December 18, 2018