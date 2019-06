El conjunto español Movistar confirmó en su nómina para la competencia al colombiano Nairo Quintana como su jefe de filas. Junto a él estarán el portugués Nelson Oliveira, el argentino Eduardo Sepúlveda y los españoles Rubén Fernández, Carlos Verona, Imanol Erviti y Rafael Vals.

Entre tanto, el británico Christopher Froome se presentará como capo del equipo Ineos, escuadra en la que será acompañado por el bielorruso Vasil Kiryienka, los holandeses Wout Poels y Dylan van Baarle, el polaco Michal Kwiatkowski, el italiano Gianni Moscon y el inglés Ian Stannard.

Por su parte, el holandés Tom Dumoulin, otro de los candidatos al título del Tour de Francia, encabezará la escuadra Sunweb.

En carrera también estarán los colombianos Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), Hernando Bohórquez (Astana), Darwin Atapuma (Cofidis) y Cristian Camilo Muñoz (UAE Emirates).

Otras figuras del pelotón internacional que tomarán la partida son: el británico Adam Yates (Mitchelton), el australiano Richie Porte (Trek), el holandés Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) y los franceses Roman Bardet (Ag2r), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) y Warren Varguil (Arkea Samsic).

El Critérium del Dauphiné irá hasta el domingo 16 de junio y tendrá un cierre con 3 jornadas de alta montaña.

Confirmación de nóminas de Movistar e Ineos:

Meet our team for the upcoming Criterium du #Dauphiné, led by three-time winner Chris Froome. The prestigious stage race begins this Sunday.@chrisfroome (🏆 2013, '15, '16)

Vasil Kiryienka@kwiato @GianniMoscon @WoutPoels @IStannard @DylanvanBaarle pic.twitter.com/rBiNM75NeZ

— Team INEOS (@TeamINEOS) June 6, 2019