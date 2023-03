Este sábado, Nelson Deossa podría disputar su primer clásico paisa con Atlético Nacional, equipo del que se ha confesado hincha. Aunque todavía Paulo Autuori no define cuáles serán los once inicialistas, se espera que el caldense esté entre los elegidos por lo que ha venido mostrando en sus últimos partidos.

Y es que el exjugador de Junior, ha venido siendo una de las fichas importantes en el medio campo del cuadro verde. Desde el juego ante Bucaramanga, no soltó el puesto y cada partido se le nota más acoplado a la idea de juego. Compartiendo esa zona del campo con Sebastián Gómez ante Pereira, se vio un Nacional distinto, con más ritmo y una gran circulación de pelota, algo que le faltaba al equipo desde el inicio de la temporada.

El caldense llegó al ‘verdolaga’ sin muchos pergaminos, y aunque los hinchas no dudaban de su calidad, su arribo no generaba grandes expectativas. Sin embargo, el gran nivel y la entrega que ha demostrado, lo han convertido en uno de los jugadores más pedidos por los aficionados y se perfila para ser titular el próximo sábado ante Medellín.

En la rueda de prensa previa al clásico paisa, Deossa habló del momento que está viviendo y de como palpita este duelo ante el rival de patio.

“Cada partido es diferente y siempre intento dar mi mejor versión. El clásico será algo muy bonito para mí, será el primero y obviamente hay que ganarlo. Voy con la mentalidad de ganar, sacar lo mejor de mi y aportarle mucho al equipo. Como hincha lo he tomado muy tranquilo, obviamente las emociones no faltan, pero esto es de profesionalismo. Es algo emocionante no se puede ocultar pero trataré de tomarlo con tranquilidad y paciencia” afirmó el mediocampista.