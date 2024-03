Por: El Colombiano

En la primera imagen, Jéfferson Duque muestra su aprecio y admiración por Dorlan Pabón con un sentido abrazo, y en las tres restantes posa con él fumando tabaco y exhibiendo las últimas copas que ganó junto al atacante.

De esta manera, y añadiendo un audio del mexicano Daniel Habif, reconocido orador y conferencista de habla hispana en el mundo, Duque, en la noche del lunes, le deseó buena suerte en el nuevo camino deportivo que emprenderá Pabón.

Dorlan, referente de Atlético Nacional, elenco con el que ganó cinco títulos, el último de ellos el de la Copa Colombia ante Millonarios en 2023, tomó la decisión de salir de la institución paisa al aducir motivos personales, más allá de que tenía contrato hasta junio próximo.

“No es una decisión fácil, toda mi familia es hincha de Nacional, yo amo esta institución y me ha dado todos los momentos más felices, los más tristes y los inolvidables”, señaló Dorlan en un video publicado por Atlético Nacional.

Horas después, Duque le rindió homenaje a su excompañero con el audio del mexicano Habif y que parece encajar en el sentimiento que tiene hacia el atacante, de quien se habla podría recalar en el Envigado F.C., elenco en el que estuvo entre 2009 y 2010 para dar luego el salto a Nacional y, posteriormente, al fútbol internacional.

Jefferson Duque vía IG. pic.twitter.com/a0vKlEFh1E — Daniel Botero Vélez (@BoteroVelezD) March 5, 2024

“Antes de dormir, pues le pido a Dios que te siga cuidando, bendiciendo y prosperando, porque conmigo o sin mí, la neta (la verdad), te quiero ver bien en todos los sentidos”, es lo primero que se escucha en la publicación que hizo Duque a través de una historia en su Instagram.

Y termina diciendo: “Yo confío en tu capacidad para encontrar la felicidad y quiero que sepas que aunque no estemos juntos por el momento, pues voy a estar aquí celebrando tus triunfos, apoyándote en los desafíos, orando por ti, y eso sin importar dónde te lleve y me lleve la vida. Quiero que sepas que nuestro lazo no se va a romper. Esto es una muestra de amor maduro que no conoce de ausencias ni de distancias…”.

Y Pabón le respondió también a través de esa red social: “Más que mi amigo, eres mi hermano. Seguimos firmes, niño”.

En días recientes se especuló que Dorlan, Duque y Giovanni Moreno, quien jugó por última en el profesionalismo en 2022 tras su salida de Nacional, podrían reencontrarse en el Envigado F.C. Ramiro Ruiz, presidente del cuadro ‘Naranja’, expresó que “las puertas siempre estarán abiertas” para ellos.

Así mismo, Pabón también empezó a sonar para ser contratado por el Once Caldas, que dirige Hernán Darío “El Arriero” Herrera”, entrenador que estuvo en Nacional y que fue campeón con Pabón, Jéfferson y Giovanni.

