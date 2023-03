Así lo nieguen unos y otros, el de esta tarde (6:10 p.m.), en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, es uno de los partidos más importantes de la historia del FPC. Atlético Nacional y Millonarios medirán fuerzas por la octava fecha de la Liga BetPlay 1 2023, en búsqueda de tres puntos de oro en la tabla.

(Vea también: El cambio que se vendría para Atlético Nacional: ¿les hará mucha falta a los hinchas?)

Frente a frente estarán los dos clubes con más títulos en el FPC: El dueño de casa, con 17 consagraciones y un total de 32 trofeos oficiales en sus vitrinas; frente a otro que se estancó en 15 estrellas y quiere ‘reverdecer’ laureles, tras los fracasos de 2021 y 2022 en la competición.

El ‘Rey de Copas’ necesita zafarse de la racha de 2.002 días sin ganarle en su cancha a los ‘embajadores’ y para ello ha empezado a calentar el clásico en sus canales oficiales. No de otra forma puede entenderse el video en el que le puso ‘picante’ a este duelo, al que llegan con prioridades distintas.

En sus perfiles, el ‘verde’ puso un video con ocho de los mejores goles frente a este rival, con el que tiene cazada una rivalidad de por lo menos más de 35 años. Y justamente tenían que ser ocho, como recordándole a su adversario aquella goleada 8-0 frente al Real Madrid, en septiembre del 2012.

El video con el que Atlético Nacional empezó a calentar el clásico ante Millonarios

¡8️⃣ de los mejores goles frente a Millonarios! ⚽️🟢⚪️ Escucha hasta el final 🔊#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/03H643nnyq — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 11, 2023

En la recopilación aparecen, además del que selló el último triunfo antioqueño en este juego, otros que son considerados joyas por el club: el de la clasificación a la final de la Liga 1 2017, el de la conquista de la Copa Merconorte 2000, la Copa Colombia 2013 y, por supuesto, el que dejó afuera a los ‘azules’ de la Libertadores de 1989.

Pero como si el clip en sí no fuera contundente, fue rematado con la canción del artista de música popular Joaquín Guiller: ‘Usted no me olvida’, justo en el estribillo en el que “porque en una copa se le revuelve la vida”, lo que desató la ola de burlas de los seguidores ‘verdolagas’ contra este rival.

(Lea también: Nacional, ‘reforzado’ para duelo con Millonarios: varias novedades en convocatoria)

Pese a ello, la estadística reciente -a decir verdad- favorece a los capitalinos, que en los últimos seis cotejos ganaron tres y empataron otros tres, más allá que en El Campín la historia es al revés. Y es que desde el 16 de septiembre de 2017, cuando se impuso por 3-2, Nacional no vence a este rival.

Mientras los locales recuperaron jugadores vitales en su nómina, como Sebastián Gómez, los visitantes tendrán nómina mixta, debido a que el miércoles (7:30 p.m.), en Belo Horizonte, se jugarán su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, frente al Atlético Mineiro de Brasil.