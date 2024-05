Por: BLOG VERDOLAGA

El sitio con la información más completa y actualizada de todo el acontecer del equipo y la hinchada de Atlético Nacional. Visitar sitio

Desde que se confirmó la eliminación de Nacional de la Liga BetPlay, se preveía un gran cambio en la plantilla. Y es que con la llegada del nuevo director deportivo y el cambio de presidente, se dio un golpe de opinión.

(Lea también: Jarlan Barrera siguió abriendo heridas a hinchas de Nacional y ahora salió con otra perla)

Ambos llegaron con un mensaje de unión y de reestructuración del plantel profesional en busca de volver a pelear por cosas importantes. Aunque todavía no hay llegadas confirmadas, si se han conocido los nombres de los jugadores que no seguirán en el club para el segundo semestre.

Por ahora las salidas confirmadas son las de Erick Ramírez, Neyder Moreno, Santiago Rojas y Carlos Sierra. A ellos se sumará Daniel Mantilla a quien ya se le comunicó que no seguirá en el verde paisa. Según contó Felipe Sierra, desde el club ya le comunicaron al extremo que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el segundo semestre.

Lee también: JARLAN ITERPUSO UNA DEMANDA CONTRA NACIONAL

El santandereano tendrá que regresar al Deportivo Cali, equipo con el que aún tiene contrato.

🚨 #AtléticoNacional le informó a Daniel Mantilla (27) que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el otro semestre y esperan resolver su asunto en los próximos días 🟢⚪️ 👀 El volante aún tiene contrato vigente con el #Cali, pero no es seguro que se quede allí pic.twitter.com/IQJcjBouVJ — Pipe Sierra (@PSierraR) May 14, 2024

Con el correr de los días, esta lista se podría agrandar pues aún hay algunos contratos que no son fáciles de rescindir si no hay disposición de ambas partes. Otros de los jugadores que no seguirían en el club serían el uruguayo Agustín Álvarez Wallace y el goleador Jefferson Duque que estaría evaluando retirarse del fútbol.

Aunque muchos son los nombres que han sonado para reforzar a Nacional, por ahora no se confirma ninguna negociación. Hincha verde, ¿Para usted qué jugadores se deben ir?

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.