Desde mediados del 2022 en Atlético Nacional se vienen tomando una serie de decisiones que no han caído bien ni en al hinchada ni en los ídolos que quiere la institución. Dos de ellos son Alexander Mejía y Macnelly Torres quienes nunca se guardan nada a la hora de opinar sobre este tema.

Al ‘Capo’ le tocó vivir dicha situación desde adentro, pues hasta el pasado mes de noviembre integró la plantilla verdolaga. El ‘Mago’ por su parte, ya retirado del fútbol, ha visto como el equipo se ha empezado a manejar de manera errónea.

Y es que desde la salida de ‘Gio’ Moreno la dirigencia del club ha venido tomando decisiones poco acertadas, que denotan falta de sentido común en los que lo manejan. Por una lado aparece el despido de Hernán Darío Herrera, la apresurada llegada de Autuori y la salida por la puerta de atrás de ídolos. A esto se le suman altos precios de los abonos y la falta de refuerzos. Estás son algunas de las razones de peso para que las críticas hacia Benjamín Romero y Mauricio Navarro sean constantes.

Toda esta situación ha empezado a distanciar a los aficionados verdes, quienes en forma de protesta decidieron no abonarse para la temporada que está próximo a comenzar. Por otro lado, referentes como Macnelly y Mejía también aprovechan los espacios radiales para arremeter en contra de la mesa directiva del ‘Rey de Copas’.

En la tarde de hoy estuvieron en el Vbar de Caracol radio y se refirieron al tema. En un primer momento, Alex habló de cómo fue su última etapa en Nacional, asegurando que nunca se ahorró nada y le fue leal al equipo.

“No jugaba y al otro día tenía que ir a entrenar. No era fácil porque el no jugar te genera pensamientos negativos, incertidumbre, te pasan un monton de cosas por la cabeza. Pero eso a mí me daba más ganas de salir adelante. Puedo mirar a muchos a la cara porque fui leal, fui transparente, nunca me ahorré nada y hoy estoy totalmente tranquilo”.