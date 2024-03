Pablo Repetto ya suma dos partidos al frente de un Atlético Nacional que está a nada de ser eliminado del torneo local. El uruguayo asumió luego de la eliminación del verde en Copa Libertadores y del empate con Junior en el estadio Metropolitano.

Su debut fue ante Bucaramanga y aunque no se vio nada distinto, el empate parecía buen resultado para arrancar un nuevo proceso con una plantilla que venía golpeada.

Sin embargo, las inseguridades regresaron el pasado sábado, cuando Chicó le remontó con un jugador menos. Con ese resultado, el ‘Verdolaga’ cayó a la penúltima posición y las posibilidades de meterse a los ocho son remotas.

Pablo Repetto es consciente de esta situación y aseguró que cuando firmó sabía que venía a un equipo en crisis.

“Yo sabía que venía a una crisis, a una crisis deportiva y después de eso viene todo lo otro. Cuando ganas somos todos buenos y cuando pierdes somos todos malos. Hoy parecería que somos todos malos, el hincha lo siente así y no se lo reprocho. Se genera algo tan negativo que el equipo se diluye y no tiene confianza. Nunca me había tocado una situación con una parte anímica tan fuerte en contra, nunca lo había sentido. También es un desafío para todos, estamos rozando la desconfianza y la tristeza”, dijo el orientador verde.