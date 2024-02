Durante los últimos días Nelson Deossa ha estado muy activo en las redes sociales con los malos resultados de Atlético Nacional. El exjugador ‘Verdolaga’ ha dejado publicaciones en las que se evidencia que no salió nada bien del club.

Según lo que muestran sus publicaciones, el jugador no habría tenido la mejor relación con el cuerpo técnico que encabezaba Jhon Bodmer y algunos compañeros.

Este tipo de publicaciones han generado especulaciones sobre cómo fue su salida del verde, algo que el mismo jugador salió a aclarar.

Este lunes fue invitado al programa el Vbar de Caracol Radio, donde aseguró que su intención era seguir en el ‘Rey de Copas’, pero al parecer desde la junta directiva no vieron con buenos ojos su continuidad.

“Eso fue un tema más directivo, obviamente a mi me hubiera gustado continuar en Nacional, fue lo que manifesté desde siempre. Es un equipo grande y del cual uno es hincha y ese sueño siempre estuvo de jugar ahí. Me hubiera gustado mantenerme y hacer historia, pero creo que alguna persona influyen mucho en esa decisión. No sé, de pronto las directivas que vieron o no les convenció mi juego, o esperaban más de mi y no pude darlo. Yo creería que tuve buenos resultados, siempre estuve dispuesto a dar lo mejor”, dijo el volante que ahora defiende la camisa del Pachuca de México.