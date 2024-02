Atlético Nacional vive tal vez uno de los momentos más complicados de su historia de los últimos años, ya que pese a que en 2023 consiguió un título, hace rato ningún entrenador se afianza, no hay buen nivel de juego y el plan de las directivas con respecto al futuro no es para nada claro.

De hecho, en este campeonato no la pasa bien, recordando que de los ocho compromisos que se han jugado ha ganado solamente dos, ha empatado 2 y ha perdido cuatro, por lo que marcha en la posición 15 de la tabla, una situación que no es común y que preocupa a los aficionados.

Por eso mismo es que los hinchas andan molestos, así que se manifiestan en cada compromiso pidiendo un cambio de dirigencia para que el equipo recupere su grandeza a la que está acostumbrado.

Ahora, para terminar de complicar la situación, el que apareció fue el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien dejó un mensaje en su cuenta de X en el que se va de frente contra los directivos y los critica por, según él, ser malos líderes.

En el mensaje que publicó en la red social, Quintero aseguró que estas personas nunca tuvieron respeto por las autoridades y que la falta de amor por la camiseta y la institución van a tener consecuencias muy importantes.

El problema es de fondo. Como Alcalde me tocó lidiar con sus directivas. Malos líderes, arrogantes como he conocido a pocos, cero amor por el equipo y la hinchada, y nada de respeto por las autoridades. https://t.co/VdkBJ7GYPo

Cabe recordar que a lo largo de su administración al frente de la capital antioqueña, Quintero protagonizó varias polémicas con Nacional, ya que muchas veces hubo desacuerdos y los problemas con los hinchas era un tema de discusión constante.

De hecho, en 2023, por ejemplo, tuvo una fuerte declaración contra el presidente del equipo, Mauricio Navarro, por desmanes que se presentaron en el Atanasio Girardot: “Si el presidente de Nacional cree que me va a poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”.