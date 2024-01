La plantilla de 31 jugadores que hasta el momento ha confirmado Atlético Nacional para el 2024 está valorada en 20’925.000 euros, de acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt.

El más valioso es el lateral derecho Andrés Felipe Román, quien tiene un valor de 1.5 millones en el mercado. Sin embargo, el futbolista bogotano está lesionado desde el pasado mes de septiembre, cuando sufrió una ruptura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un duelo contra el América de Cali.

Aún no hay fecha para el regreso del futbolista, pero se estima que la recuperación puede demorarse entre siete y once meses. Lo que sí está claro es que la posición de lateral derecho la ocuparán entre Édier Ocampo y Joan Castro, que es uno de los refuerzos del equipo para afrontar no solo la Liga Betplay-1, sino la ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde febrero.

Los otros jugadores que llegaron a complementar la nómina son el defensa central Bernardo Espinosa –uno de los grandes fichajes del balompié criollo para este año–, los volantes Daniel Mantilla, Carlos Sierra, Agustín Álvarez Wallace (uruguayo que no ha sido oficializado a falta de unos documentos que tramitan con Montevideo Torque, su club anterior) y el extremo Edwin Torres, que viene del ahora Alianza Fútbol Club, primer rival del Rey de Copas en el torneo local el próximo domingo (8:20 p.m., en el estadio Atanasio Girardot).

Al elenco verde, el primero que el entrenador Jhon Bodmer arma y moldea a su gusto desde la pretemporada, aún le falta que llegue un arquero tras la salida del santandereano Kevin Mier al balompié mexicano. Según confirmó el propio técnico en rueda de prensa, sí hay interés grande por el paraguayo Santiago Rojas, quien hace parte del seleccionado guaraní. “Es un portero que tiene una talla promedio buena para lo que queremos.

Estamos pensando en las competencias que vamos a tener, pero principalmente en la Copa Libertadores, donde es importante que hayan jugadores que puedan competir en el juego aéreo y un guardameta que despeje con facilidad. Además, tiene cierta formación con los pies”, aseguró el técnico bogotano.

El Rey de Copas, que empezó su proceso de preparación el pasado 4 de enero en Guarne, disputó tres partidos amistosos en la pretemporada. El primero fue contra Envigado en el Centro de Alto Rendimiento del oriente antioqueño y perdió 0-1. El segundo fue en Estados Unidos, frente a Universitario de Perú. Aquella vez el marcador finalizó empatado 1-1 con goles de Edison Flores, para los incas, y Dorlan Pabón para los paisas.

El último encuentro fue el pasado miércoles frente a Caracas de Venezuela en Guarne. Empataron 1-1. El tanto de los paisas fue obra de Emilio Aristizábal (hijo de Víctor Hugo).

Nacional, que espera mostrar un juego dominante, veloz, equilibrado y con carácter, tendrá el reto de superar su presentación en 2023, año en el que ganó la Superliga frente al Pereira y la Copa Colombia ante Millonarios, pero perdió la final de la Liga del primer semestre frente a los bogotanos por penaltis (5-4 tras empatar a un gol en los 90 minutos).

