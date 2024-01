El regreso de Franco Armani es uno de los deseos más grandes que tienen los hinchas de Atlético Nacional. El guardameta argentino de 37 años dejó una muy buena imagen en su paso por el cuadro verde, en el que estuvo entre 2010 y finales de 2017.

El arquero, que migró a principios de 2018 para River Plate como una estrategia para poder entrar en el radar de la Selección de su país y al final terminó siendo convocado para estar en la Copa del Mundo que se jugó en Rusia, ganó 13 títulos en sus siete años en el equipo antioqueño.

Entre los más destacados está la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana de 2017. Ese fue el momento “prime” de Atlético Nacional, tanto en el plano local como en las competiciones a nivel internacional. Por eso siempre los aficionados verdolagas desean que Armani, quien también estuvo en el Mundial de Qatar con la Selección Argentina, regrese a territorio antioqueño.

En el reciente mercado de pases, en el que el equipo antioqueño está buscando un arquero con recorrido internacional que le permita suplir la salida del joven Kevin Mier hacia el Cruz Azul de México, se especuló con que Franco -que alguna vez dijo que su sueño era retirarse en Nacional- regresaría.

Sin embargo, el mismo futbolista cerró la posibilidad. En diálogo con la cadena televisiva ESPN, Armani dijo que nunca hubo propuestas concretas por parte de Atlético Nacional, ni el Inter de Miami.

“Fueron rumores, porque la verdad no hubo nada firme. Mi idea siempre fue quedarme en River. Me queda un año acá y a mí me gusta cumplir los contratos (…) Nunca se me pasó por la cabeza irme de River, por más que se hablaba de Inter Miami y Nacional. Siempre tuve una postura firme de quedarme acá”, dijo.