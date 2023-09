El automovilismo nacional está de luto por el fallecimiento de Lady Díaz, promesa del motociclismo, en un accidente en el autódromo de Tocancipá mientras competía en una carrera, organizada por la Federación Colombiana de Motociclismo (Fedemoto). Esta válida era para clasificar al GP Colombia, donde la joven de 24 años perdió la vida en un siniestro del cual hay varias versiones.

(Le puede interesar: El colombiano que triunfa en el motociclismo mundial: David Alonso ganó en Cataluña)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leydy Diaz Joya (@lady_diaz98)

Nuevos detalles del fallecimiento de Lady Díaz en autódromo de Tocancipá

Según le informó a el periódico El Tiempo el presidente de Fedemoto, Carlos Andrés Ramírez, el accidente ocurrido a las 9 de la mañana de este domingo 3 de septiembre se dio en una curva ubicada en el ala izquierda del autódromo. Ramírez también dijo al diario que hubo dos competidores más involucradas en la caída, pero Díaz se llevó la peor parte.

“En realidad son tres pilotos que caen. En la clasificación todos van girando y buscando el mejor tiempo, nadie sabe quién va delante o atrás. Ahí no es la curva más compleja, pero venía a mucha velocidad”.

Ramírez agregó que el fallecimiento de la piloto, cuya última historia en Instagram fue mostrándose con muy buena energía para la competencia, se dio por el fuerte impacto contra el asfalto, no por un choque con alguna de sus otras compañeras.

“Al parecer, la caída y la reacción de la moto le generaron una contusión tan fuerte que le impidió seguir con vida… Es el golpe contra el piso el que, según el informe preliminar, le genera la compleja situación”, dijo el presidente de Fedemoto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leydy Diaz Joya (@lady_diaz98)

(Lea también: Joven motociclista murió al estrellarse con una camioneta; sospechan que estaba tomado)

Sin embargo, según aseguró también El Tiempo, un testigo del accidente mencionó que un competidor no pudo esquivar a Lady, por lo que pasó por encima de ella. Más asistentes, según el diario citado, dijeron que la atención de la ambulancia fue rápida al llegar 4 minutos después del incidente y el intento de reanimación duró alrededor de 40 minutos.

“Hubo un anuncio de parte de las autoridades frente a todos, y se tomó bien. Aunque había muchos llorando por Lady, las marcas, los organizadores y los pilotos estaban en sintonía para detener la jornada, que era lo mejor”, agregó el testigo a El Tiempo.

No obstante, el presidente de Fedemoto insiste en que ningún competidor pasó por encima de Díaz y que mucho menos por eso fue la causa de su deceso. Si hubiese sido por atropellamiento, imagínese el otro piloto dónde habría caído. A la velocidad que iban, por el peso, no es posible que la muerte se dé por un arrollamiento. De momento no hay nada que evidencie que esa fue la situación”, dijo a el periódico.

Lee También

Una vez ocurrió el accidente, la válida fue suspendida y se mostraron condolencias una vez se supo el fallecimiento de Lady Díaz. Hasta el momento no se ha dado fecha de reprogramación de la competencia.