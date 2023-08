Las colombianas María Lucelly Murillo y Flor Ruiz se clasificaron brillantemente para la final del lanzamiento de jabalina del Mundial de atletismo, este miércoles en Budapest, Hungría. Caso distinto le sucedió a Natalia Linares, quien quedó eliminada.

Murillo, de 32 años, cumplió con creces en la ronda de clasificación de su prueba, llegando a 62,72 metros, su mejor marca personal, que hasta ahora era de 61,46 metros.

Para acceder de manera automática a la final, sin esperar a la repesca, había que llegar a 61,50 metros, por lo que lo logró por la vía rápida.

En las anteriores grandes citas planetarias a las que había acudido se había quedado en la ronda de clasificación, tras lesionarse justo antes de competir y afrontar la cita mermada físicamente.

Así le ocurrió en su debut mundialista, en Daegu-2011, cuando tuvo un problema en un glúteo a dos días de su participación y en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, donde bajando unas escaleras hacia la pista se lesionó en un ligamento del tobillo izquierdo.

“Esta vez no me pasó nada y estoy en la final”, dijo entre risas después de su clasificación. Murillo no se pone límites en la final del viernes y sueña incluso con poder colgarse una medalla. “El objetivo en la final es el que todas queremos, estar en el podio, porque sé que se puede. Sé que sí, con la ayuda de Dios sé que sí, que vienen cosas buenas”, afirmó.

En el caso de Flor Ruiz (también 32 años), su pase a la final fue con una mejor distancia de 62,05 metros. “Lo importante era pasar a la final, pero lo cierto es que pensaba lanzar más lejos. Vamos a ser dos colombianas en la final, es muy bueno para nuestro país. Ahora la motivación es estar en el podio. Yo vengo bien”.

Flor disputa su cuarto Mundial y en los tres anteriores no había logrado llegar a la final a excepción en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, donde terminó en novena posición.

En el global de las competidoras, Murillo fue quinta en esta ronda y Ruiz séptima.