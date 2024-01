Este domingo 28 de enero, el Manchester United derrotó 2-4 al Newport County por la cuarta ronda de la FA Cup y avanzó a una nueva fase de la competencia. En dicho compromiso no actuó el delantero Marcus Rashford, quien ni siquiera estaba en la convocatoria.

“Esta mañana, Rashford estaba enfermo y Evans estaba enfermo. Así que tenemos que ver cómo se recuperan”, dijo el técnico Erik ten Hag en la rueda de prensa previa al mencionado choque.

Sin embargo, las apreciaciones del estratega fueron muy diferentes después del partido, ya que al ser consultado por el jugador de 26 años no solo se refirió a un problema de salud.

Luego de esa última declaración, el diario británico The Sun publicó varias imágenes en las que se ve a Marcus Rashford en compañía de Dwaine Maynard, su hermano y agente, dirigiéndose a una reunión con el entrenador del Manchester United.

🚨🚨| Marcus Rashford arriving at Carrington this morning with his brother and agent Dane. [@MailSport] pic.twitter.com/7VxyQTZhO2

— centredevils. (@centredevils) January 29, 2024