Con una botella de agua en la mano, el tenista de 23 años simuló un acto de masturbación ante las cámaras en el descanso entre dos juegos durante su semifinal perdida ante Marin Cilic el sábado.

(June 21)

Q. How do you feel the BBC had to apologize on air today about your language? How does that make you feel?

NICK KYRGIOS: Fine. I don’t care.

(June 23)

NICK KYRGIOS: pic.twitter.com/CqO85kLmpY

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) June 23, 2018