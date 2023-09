La Policía Nacional y la Fiscalía ya completan cuatro días en las investigaciones por el asesinato del presidente de Tigres, Édgar Páez, quien murió baleado por sicarios el pasado sábado 23 de septiembre, cuando salía de un partido de su equipo en el estadio Metropolitano de Techo, en el occidente de Bogotá.

La versión de que se trataría de un intento de robo por apuestas se descartó por completo y los informes de investigación relacionan a Páez en la época que era directivo de Santa Fe con Luis Caicedo, alias ‘el Viejo’, un narcoesmeraldero que fue extraditado a Estados Unidos y, tras volver, fue asesinado en el barrio Pablo VI, en Bogotá, por sicarios en 2021, según informó El Tiempo.

En el informe de actos urgentes se dice que Páez había registrado inconvenientes en torno a la propiedad del club Expreso Rojo y presentaba anotaciones por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, aparece también vinculado junto a otros directivos de Santa Fe de la época por lavado de activos. Lo último que se supo de ese caso es que en 2010 no se accedió a la preclusión, de acuerdo con el rotativo.

Precisamente, uno de los dirigentes mencionados en el caso habló en el periódico sobre esa investigación y esos graves señalamientos contra él, Páez y otros directivos de Santa Fe.

“Recuerdo como si fuera ayer que pedimos ser escuchados porque nos vincularon con un caso de testaferrato y narcotráfico cuando éramos directivos del Santa Fe. En ese momento, la Fiscalía me investigó mis bienes, declaraciones de renta y patrimonio de los 6 años anteriores y no se encontró nada irregular”, dijo Armando Farfán, miembro del Comité Olímpico Colombiano.

Además, explicó por qué el presidente de Tigres aparece mencionado en este caso: “Nunca estuve vinculado a ningún proceso como tal, nosotros mismos pedimos que nos investigaran y el caso no prosperó porque la Fiscalía no encontró nada, no hubo ni una taza que no tuviera soportes. No sé por qué aparece mi nombre en un proceso con Páez, yo no pedí que lo investigaran a él, Páez era de una junta directiva anterior”.

