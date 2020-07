green

El reportero, que también ha demostrado que tiene una buena relación con James Rodríguez, señaló en el programa que el volante colombiano no aguanta más que Zinedine Zidane no lo tenga en cuenta en los partidos del Real Madrid.

Luego de que el equipo blanco derrotara por 1 a 0 al Athletic Bilbao, el técnico francés explicó por qué James no apareció dentro de los 23 convocados para el partido. “Es él el que ha querido quedarse afuera por un tema suyo y ya está”, declaró Zidane. El de este domingo fue el primer partido después de la reanudación de la liga española en el que Rodríguez no fue convocado.

Al respecto, Edu Aguirre informó que James y Zidane sostuvieron una charla en el último entrenamiento antes de que se definiera la convocatoria, en la que el colombiano le dijo al técnico que prefería quedarse entrenando en Madrid en lugar de viajar a Bilbao y quedarse en el banco de suplentes.

“James ha llegado a su límite mental, a su límite de no soportar jugar. James ha hablado con Zidane y le pidió no viajar porque cada vez que no juega, que no se siente importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un sufrimiento más. James no aguanta más esta situación”, aseguró el periodista de ‘El chiringuito’.

“Hablan entrenador y jugador y le pide no ir, porque le dice: ‘Míster, me quedo entrenando en casa, y me quedo sacrificándome en casa, preparándome para el futuro. Usted no cuenta conmigo’”, agregó el reportero español.

De todas maneras, Aguirre concluyó su primicia asegurando que el entrenador del Real Madrid entendió la postura de James y se la respetó. “Acá entra la parte de Zidane en la que se ve que ha sido jugador: Zidane entiende a James y acepta la situación. James está sufriendo, ya solo mira el futuro, es un tema sentimental y mental del jugador”, concluyó Aguirre.

