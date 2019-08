El dirigente ruso del club monegasco criticó que el vicepresidente del club de Estambul, Abdurrahim Albayrak’in hablara con el samario antes de reunirse con el club, señaló el informativo SporX.

Según Petrov, Falcao García “no irá gratis a ninguna parte”, e insistió en que deberá cumplir su contrato y luego sí podrá quedar libre.

De otro modo, resalta ese medio, el precio para permitirle salir antes a cualquier destino sería de 5 millones de euros, aunque la institución otomana no parece dispuesta a pagar más de 2,5 millones.

Este miércoles habría una reunión entre ambos clubes para alcanzar un posible acuerdo que ligue al goleador de la Selección Colombia con el múltiple campeón turco hasta 2022, aseguró el especialista en mercado de pases de la Gazzetta dello Sport Nicolò Schira:

Tomorrow #Galatasaray will meet #Monaco to close Radamel #Falcao. El Tigre has an agreement with Gala for a contract until 2022 with a wages of €5M + bonuses a year. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2019