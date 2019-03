El resultado definitivo para ello fue la derrota del Cúcuta por la mínima diferencia ante Bucaramanga en el cierre de la jornada dominical, en el regreso del clásico de los santanderes.

Ambas escuadran suman 20 puntos, pero los albiazules encabezan la tabla gracias a una mejor diferencia de goles (+9 contra +8). Esto mientras se juega el clásico capitalino el 28 de marzo.

América es tercero y Junior cuarto con el mismo puntaje, pero distanciados por goles. Tolima es quinto con 17, mientras Cali y Patriotas lo siguen con 16. Envigado cierra los ocho con 14.

Alianza Petrolera es noveno con 13; uno más que Pasto y Unión Magdalena. Con 11 están empatados Nacional, La Equidad, Bucaramanga y Once Caldas.

Medellín está en el puesto 16 con 10, Jaguares tiene 9, Huila 7 y Santa Fe comparte la parte baja de la tabla con Rionegro, estacionados con solo 6 puntos.

Por la fecha 11, el próximo sábado se enfrentarán Pasto y Millonarios, Cúcuta contra Nacional, Alianza Petrolera recibiendo al Cali y Tolima al Unión.

El domingo jugará el Dim contra Envigado, Junior frente al Huila, América con Jaguares y Once Caldas visitará a Santa Fe. Los partidos Patriotas vs. Equidad y Águilas vs. Bucaramanga concluirán la jornada el lunes.