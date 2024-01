Se acab贸 la espera. Este mi茅rcoles 24 de enero, se disputar谩 la final vuelta de la Superliga entre Millonarios y Junior, la cual premia al mejor equipo del a帽o pasado.

(Vea tambi茅n:聽Millonarios tom贸 decisi贸n con Ospina y Montero; Carlos A. V茅lez cont贸 鈥渧erdad鈥 del caso)

El equipo 鈥榚mbajador鈥 saltar谩 a la grama del estadio Nemesio Camacho El Camp铆n con el objetivo de igualar y superar el marcador global para definir el t铆tulo en los 90 minutos.

Como novedades, el cuadro de Alberto Gamero no contar谩 con 3 de sus titulares habituales: Daniel Cata帽o, Juan Pablo Vargas y Daniel Ru铆z. Adem谩s, entre los convocados tampoco estar谩n Juan Carlos Pereira, Luis Paredes, Jader Valencia, Sander Navarro y Samuel Asprilla; todos, por lesi贸n.

Por otra parte, Junior no contar谩 con el central Rafael P茅rez, quien a煤n no arregla la situaci贸n con San Lorenzo y la documentaci贸n a煤n no figura ante la Dimayor.

C贸mo va la final de Superliga entre Millonarios y Junior

聽

8:50 p.m 2024-01-24T20:50:26-05:00 ID: ehawa 隆Finaliza el primer tiempo en El Camp铆n! 鈴憋笍 45鈥 Termina la primera parte en El Camp铆n. 隆VAMOS MILLONARIOS POR EL GOL! 馃彑锔忊毥锔忦煉欚煍 馃數鈿笍 MFC (0) 0锔忊儯 鈥 0锔忊儯 (1) JUN 馃敶鈿笍#JuntosPorLaGrandeza pic.twitter.com/JpXmtPbHLl 鈥 Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 25, 2024

聽

8:44 p.m2024-01-24T20:44:49-05:00 ID: rwqpq Minuto 43: llegada clara de Millonarios 鈥楲eo鈥 Castro avis贸 con un remate de cabeza, que ataj贸 bien Santiago Mele.

聽

8:41 p.m2024-01-24T20:41:37-05:00 ID: ngsae Minuto 39: cambio en Millonarios por lesi贸n Sale Danovis Banguero; entra 脫mar Bertel 鈴憋笍39鈥 隆Cambio Azul! 鉃★笍 Ingresa Omar Bertel

猬咃笍 Sale Danovis Banguero 馃數鈿笍 MFC 0锔忊儯 鈥 0锔忊儯 JUN馃敶鈿笍 pic.twitter.com/XhtLJNd5P2 鈥 Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 25, 2024

聽

8:35 p.m2024-01-24T20:35:25-05:00 ID: oarzo Minuto 30: Millonarios domina el encuentro, pero sin peligro El equipo 鈥楨mbajador鈥 se hace due帽o del esf茅rico, pero no llega el gol. 鈴憋笍25鈥 馃數鈿笍 MFC 0锔忊儯 鈥 0锔忊儯 JUN馃敶鈿笍 pic.twitter.com/F7tQ6MTn6S 鈥 Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 25, 2024

聽

8:21 p.m2024-01-24T20:21:07-05:00 ID: ozczw Minuto 16: Junior se salva de la roja Wilmar Rold谩n le perdon贸 a Enamorado la roja y solo le sac贸 amarilla luego de una dura falta sobre Mackalister Silva 驴Era roja para Enamorado por falta sobre Mackalister Silva? 鈻讹笍 El juez Wilmar Rold谩n le dio amarilla al jugador del Junior Final Superliga #DSPORTS pic.twitter.com/YrDoUwhm3L 鈥 DSportsCO (@DSportsCO) January 25, 2024

聽

8:14 p.m2024-01-24T20:14:06-05:00 ID: roqid Minuto 13: primera llega de Millonarios Remate desviado de Daniel Giraldo

聽

8:11 p.m2024-01-24T20:11:07-05:00 ID: ujdvc Minuto 10: Millonarios propone, pero sin mayor riesgo Junior espera en su campo y le apuesta al contragolpe. 馃數馃弳馃隆Saltan los equipos a la cancha y el estadio se ti帽e de azul!#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/SlBWTEB4XX 鈥 Win Sports TV (@WinSportsTV) January 25, 2024

聽

8:02 p.m2024-01-24T20:02:07-05:00 ID: wgudh 隆Ya se juega la final en El Camp铆n! Junior tiene la ventaja en la serie luego del 1-0 en la ida. 鈴憋笍0鈥 隆Comienza a rodar el bal贸n para la vuelta de la Superliga 2024! 隆Vamos todos juntos! 隆VAMOS MILLONARIOS! 馃數鈿笍 MFC 0锔忊儯 鈥 0锔忊儯 JUN馃敶鈿笍 pic.twitter.com/DERz5vdUiF 鈥 Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 25, 2024

聽

聽

7:15 p.m2024-01-24T19:15:14-05:00 ID: pmlck Alineaci贸n confirmada de Millonarios 隆Por la SuperLiga! 馃彑锔忊毥锔忦煉欚煍 隆VAMOS MILLONARIOS! 鈻讹笍 Este es nuestro 11 Titular para enfrentar al Junior en El Camp铆n. pic.twitter.com/sAGlxLgQAb 鈥 Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 25, 2024

7:14 p.m2024-01-24T19:14:36-05:00 ID: xkfah Titular confirmada de Junior Carlos Bacca es baja. 馃馃敟| AS脥 SALDREMOS A BUSCAR LA SUPERLIGA! #VamosJunior馃敶鈿笍馃數 pic.twitter.com/JZXJUaB5D9 鈥 Junior FC (@JuniorClubSA) January 25, 2024

聽

6:25 p.m2024-01-24T18:25:20-05:00 ID: hsods Junior aterriz贸 en Bogot谩 en busca del t铆tulo 馃馃敟 隆LLEGAMOS A BOGOT脕! #VamosJunior馃敶鈿笍馃數 pic.twitter.com/bMChT9XJyW 鈥 Junior FC (@JuniorClubSA) January 24, 2024

6:24 p.m2024-01-24T18:24:42-05:00 ID: ihdrf Millonarios ya est谩 en El Camp铆n 馃數馃弳馃隆MILLONARIOS YA EST脕 EN EL ESTADIO EL CAMP脥N!#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/S8u50veVmv 鈥 Win Sports TV (@WinSportsTV) January 24, 2024

聽

Lee todas las noticias de deportes hoy aqu铆.