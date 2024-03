Por: 10SPORTSCO

Millonarios ha tenido un complicado arranque de 2024 y los números lo demuestran. Aunque fue campeón de la Superliga ante Junior y en las primeras fechas sumó puntos importantes ante rivales como Nacional, América y Medellín, el conjunto ‘embajador’ ha ido de más a menos.

Ya son cinco partidos seguidos con derrota y sus opciones de clasificar a los ocho son cada vez más pocas. Actualmente, los azules se ubican en el puesto número 15 con apenas 11 puntos. Esta situación preocupa a los hinchas ‘embajadores’, pues ya se avecina la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el mismo Alberto Gamero se encargó de darles un parte de tranquilidad. En la rueda de prensa, el estratega azul hizo una autocrítica ante el momento por el que pasa su plantel.

“En la era Gamero nunca habíamos perdido cinco partidos seguidos y creo que como entrenador tampoco me había sucedido con ningún equipo, estas son situaciones que hay que afrontar y que hay que salir con mucha más fuerza. Perdimos con el último, hoy con Jaguares, que no estaba dentro de los ocho, pero como siempre digo, el rival no fue superior a Millonarios. Siempre proponemos, llegan poco y nos convierten y nosotros no convertimos. Nosotros tendemos a jugar con los centrales en mitad de la cancha, debemos tener la cabeza fría”, arrancó diciendo.

El técnico samario, quien agradeció el apoyo de los hinchas, también se mostró confiado para revertir la situación y clasificarse a los ocho.

“Esto es un momento duro para todos, para la directiva, para nosotros, nuestras familias, pero siempre uno tiene que pensar que la vida nos da tropiezos y esto es un tropiezo para ver cómo reaccionamos nosotros, ojalá pasemos esto y podamos luchar por entrar a los ocho, todavía hay puntos y vamos a salir de esto”, afirmó Alberto Gamero.

