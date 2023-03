Este jueves 2 de marzo, Millonarios recibe en el estadio El Campín a Universidad Católica, de Ecuador, con el objetivo de acceder a la siguiente fase previa de la Copa Libertadores.

(Vea también: ¿Sin sanción? Hinchas de Millonarios ‘iluminarán’ El Campín para vuelta con U. Católica)

Con el 0-0 en Quito, se prevé que el cuadro ‘Embajador’ va a salir a devorarse al rival, teniendo en cuenta los recursos ofensivos que tiene, además de la obligación de clasificar a la fase de grupos.

De cara a este encuentro decisivo, el ídolo azul Óscar ‘Pájaro’ Juárez analizó el presente del cuadro que dirige Alberto Gamero e indicó que, si bien “cada partido es una historia”, la U. Católica es un rival accesible.

“El rival es accesible, no me gustó el planteamiento pero entiendo que fue no perder, sacar un punto… Acá es a otro precio, con cancha llena, el rival será muy, muy accesible”, dijo en Win Sports.