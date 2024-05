Juan Esteban Carvajal debutó con gol en la Copa Libertadores y marcó su primer tanto con Millonarios en 2024.

El artillero de 20 años capturó un centro de Delvin Alfonzo en el área y definió mordido con pierna derecha, colocando el esférico cerca al palo de la mano derecha de César Rigamonti, arquero de Palestino, que no tuvo una reacción inmediata.

¡¡VENTAJA PARA EL EMBAJADOR!! Carvajal definió de primera dentro del área y puso el 1-0 de Millonarios ante Palestino en El Campín… ¡EMOCIÓN POR SU PRIMER GOL INTERNACIONAL! 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/7aDJUdBUIH — SportsCenter (@SC_ESPN) May 15, 2024

El joven delantero corrió hacia la tribuna suroriental para celebrar con la mano en la cabeza, como si fuera un comandante, para después romper en llanto de la emoción, pues hace unos meses pasó por una difícil situación.

Y es que el padre de Carvajal falleció en diciembre de 2023, después de luchar contra un cáncer.

En aquel momento, el artillero le dedicó unas sentidas palabras a su padre, quien seguramente está festejando en el cielo su anotación en Copa Libertadores.

“Después de tanto luchar, hoy en tu día favorito, trasciendes al cielo para tener tu merecido descanso mi viejito. Gracias por ser mi héroe papi y ahora serás mi primer angelito allá arriba. Ahora intentaré vivir mi vida sin ti, se que será imposible, pero así no estés físicamente conmigo, estoy seguro que me acompañaras y me guiaras en todo. Nos hizo falta toda una vida juntos papi”, escribió un 25 de diciembre.

