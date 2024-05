Como un baldado de agua fría Millonarios recibió un gol al minuto 93 del partido contra Palestino de Chile, dejando escapar sus primeros tres puntos y de paso quedando en duda su participación en Copa Sudamericana.

(Lea también: Carvajal debutó con gol en Libertadores y rompió en llanto; hizo particular celebración)

Ante esto, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y le cobraron al cuadro azul la eliminación anticipada de la Copa Libertadores a falta de una fecha de la fase de grupos.

Con este resultado en la actual edición de la ‘Gloria eterna’ el equipo embajador ya cumple 27 años sin superar la fase de grupos, lo cual no fue pasado por alto por los usuarios de X.

En la ola de memes compararon a la escuadra embajadora con el Junior de Barraquilla. Mientras el primero selló una penosa participación, el cuadro ‘tiburón’ venció a Liga Deportiva Universitaria de Quito y quedó a un paso de clasificar a octavos de final.

Me fui con la victoria de Junior y acabo de llegar y ver que le empataron a Millonarios en el último minuto pic.twitter.com/nGJEUqdLHp



Asimismo, criticaron a equipo capitalino por sus participaciones en torneos internacionales, donde no logra mostrar el mismo nivel que en el Fútbol Profesional Colombiano.

millonarios cuando no juega para la dimayor pic.twitter.com/Vv34F69sjZ

Corría el minuto 91 de juego cuando palestino inició una jugada desde casi mitad de campo que terminó con un centro de Michael Fuentes para que Junior Marabel de cabeza dejara callado al estadio EL Campín.

De esta manera, los dirigidos por Alberto Gamero solo han sumado tres puntos de 15 posibles y se hunden en el final de la tabla de cara a su última presentación ante Flamengo en Brasil.

Centro de Michael Fuentes y cabezazo de Junior Marabel para el empate definitivo entre el Tino y Millonarios en Bogotá 🏆🔥pic.twitter.com/17Oi8YsIf2

