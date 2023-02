Un fuerte castigo económico y social recibirá Alejandro Montenegro: el hincha del Deportes Tolima que agredió al volante de Millonarios, Daniel Cataño, en la antesala del juego que debía jugarse en el césped del Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023. Pero que no pudo disputarse por este hecho, que comprometió, en gran medida, la integridad de los asistentes.

Según pudo conocer El Rincón del Vinotinto, Montenegro tendría que pagar una suma de 20 salarios mínimos legales vigentes y recibiría una sanción de tres años sin poder asistir a los escenarios deportivos; tras ser el culpable directo de la agresión al mediocampista, quien a su vez tomó justicia por mano propia y le propinó un fuerte golpe al aficionado, ante la presencia del árbitro central y la Policía.

A través de las redes sociales, se conocieron este lunes las primeras reacciones del involucrado en estos sucesos, quien dio la cara, a diferencia del futbolista, y reconoció su falta. Y no solo eso: invitó a los aficionados del conjunto de la ‘Tierra Firme’ a no dejarse llevar por las emociones que generan este tipo de sucesos, que afectan el espectáculo deportivo. Y le ocasionarán al club una fuerte multa económica.

⚠️ #ATENCIÓN Alejandro Montenegro, hincha de DEPORTES TOLIMA que agredió al jugador de Millonarios (@MillosFCoficial), Daniel Cataño (@danielcatano20), presentó disculpas por su proceder. Sería sancionado con 20 salarios mensuales y tres años de sanción sin ir a los estadios. pic.twitter.com/gn4fulDLzj — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) February 13, 2023

“Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas, de pronto me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia y tenemos que vivir el fútbol en paz”, dijo Montenegro, en un video de un minuto y 21 segundo que rápidamente se hizo viral entre la crónica deportiva e hinchas.

“Hago un llamado a la hinchada y jugadores, a entender que las provocaciones de un lado y del otro terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte en el que asisten niños y personas mayores. Creo que un error mío no puede parar un partido y más cuando había las condiciones para que el partido se jugara, y son las consecuencias de los malos actos”, destacó el agresor en el clip.

Ahora se espera el pronunciamiento por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que tendrá que definir qué pasará con el cotejo, y si se aplicará o no sanción al futbolista, quien fue expulsado por el árbitro central Wílmar Roldán: luego de determinara responder al golpe propinado por el fanático y viera el cartón rojo justo antes de que rodara el balón en el ‘Coloso de la 37’.