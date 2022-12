Los amantes del deporte daban por terminada la polémica entre Canelo Álvarez y Lionel Messi después que ambos se pronunciaran al respecto y el mexicano pidiera disculpas al deportista y a sus seguidores argentinos. Lo que pocos se esperaban era que el nombre del exboxeador Mike Tyson entrara en la ecuación.

Otros jugadores y compañeros del argentino se habían pronunciado para defender al goleador antes de que el mexicano se arrepintiera de sus palabras, pero nadie del nivel de Tyson se había referido a la controversia. Aunque todo parece indicar que Canelo y Messi dejaron sus diferencias en el pasado, Michael Gerard Tyson no dejó pasar la oportunidad, y envió fuerte mensaje a su colega mexicano.

Mike Tyson arremetió contra Canelo Álvarez en defensa de Messi

La controversia inició cuando el boxeador de 32 años acusó al argentino de pisar y patear una camiseta de la selección azteca. Días después pidió excusas, asegurando que se había dejado llevar por la pasión del momento ante la derrota 2-0 contra el equipo de Messi. Horas después, fue el astro del fútbol quien habló sobre el tema, y expresó que no pensaba pedir disculpas por algo que no hizo.

“Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falté respeto a la gente de México ni a la camiseta”, dijo hace dos días, al terminar el encuentro contra Polonia.

Son ahora las declaraciones del exboxeador de peso pesado las que sorprendieron a muchos internautas alrededor del mundo. “Alguien llamado Canelo amenazó a Messi. Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ‘ring’”, reveló en una entrevista para BBO Sports. Aunque no se sabe si Tyson y Messi tengan una relación cercana, los seguidores argentinos del boxeador recordaron en redes que sí tuvo una amistad con Diego Maradona, además de lucir, en varias ocasiones, la camiseta de la selección argentina.